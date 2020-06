Agrokomplex bude zrejme v septembri, ale len vo vonkajších priestoroch

Bratislava 24. júna (TASR) – Poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa tento rok bude pravdepodobne konať začiatkom septembra, ale iba vo vonkajších priestoroch. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v stredu po stretnutí jeho nového vedenia so zástupcami príspevkovej Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI).



Na pôde Agroinštitútu v Nitre generálna tajomníčka služobného úradu agrorezortu Vladimíra Fabriciusová so svojim tímom zhodnotila prácu a doterajšie výsledky ôsmich regionálnych antén, ktoré pôsobia v jednotlivých krajoch Slovenska, s ich prácou je spokojná.



Ako však dodal rezort, veľkú diskusiu počas stretnutia vyvolala aj aktuálna téma potravinovej sebestačnosti. „Slovenské jedálne v školách a na inštitúciách by mohli fungovať na slovenských produktoch. Deti by mali jesť jahňacinu, kvalitné mliečne produkty, zeleninu a ovocie dopestované na našom území,“ myslí si tajomníčka.



S touto problematikou podľa agrorezortu súvisí aj výchova spotrebiteľa, a tá by sa mala začať už na školách. Úlohou MPRV SR je komunikovať a spropagovať slovenské výrobky, dodáva rezort. „Pomôcť tomu môže aj interaktívna mapa našich producentov, na ktorej sa intenzívne pracuje a kampane v spolupráci s ministerstvom,“ vysvetlil rezort.