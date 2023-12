MPRV:Takáč rokoval s ministrami EÚ o dorovnaní platieb poľnohospodárom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) diskutoval na zasadnutí Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybárstvo aj o dorovnaní priamych platieb pre slovenských poľnohospodárov na úroveň výšky starších členských štátov. V stredu o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Úroveň priamych platieb na hektár v niektorých členských štátoch podľa rezortu pôdohospodárstva nedosahuje ani 90 % priemer EÚ. V prípade Slovenska je výška priamych platieb na úrovni 82 %.



"V máji uplynie 20 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Napriek tomu sa nám doteraz nepodarilo dospieť k spravodlivému rozdeleniu podpory zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre všetkých európskych poľnohospodárov. Chcel by som pripomenúť, že všetci európski poľnohospodári musia napĺňať rovnaké normy a požiadavky, a preto rozdiely medzi členskými štátmi vo výške priamych platieb nie sú opodstatnené," uviedol minister Takáč.



Šéf rezortu pôdohospodárstva preto spoločne takmer s tretinou členských štátov vyzval na opätovné otvorenie diskusií k tejto problematike. Iniciatívu Slovenska privítal aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Ani on totiž podľa MPRV nepovažuje rozdiel vo výške priamych platieb medzi členskými štátmi za spravodlivý a odôvodnený.



Wojciechowski však upozornil, že výška platieb pre poľnohospodárov bola dohodnutá pri rokovaní o spoločnom európskom rozpočte ešte v roku 2020. Dohodlo sa vtedy že pre členské štáty s priamymi platbami nižšími ako 90 % priemeru EÚ sa rozdiel tohto priemeru do roku 2027 zníži o 50 %. Eurokomisár preto pripomenul, že výškou podpory sa budú môcť zaoberať až pri ďalších rozpočtových rokovaniach v roku 2027.



"Komisár však informoval, že pre členské štáty vrátane Slovenska existuje možnosť zvýšenia obálky priamych platieb (I. pilier) tým, že členské štáty pristúpia k presunu prostriedkov medzi piliermi, čím zvýšia úroveň podpory pre svojich poľnohospodárov prostredníctvom priamych platieb," priblížil rezort pôdohospodárstva.



Ministri EÚ spolu rokovali aj o vysoko politicky citlivom spise, ktorý sa týka nových genómových techník (NGT). Takáč upozornil na pretrvávajúci negatívny postoj slovenskej verejnosti ku geneticky modifikovaným organizmom.



"Slovensko sa prikláňa k uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti a požaduje vedecké hodnotenie rizika vplyvu na zdravie ľudí, zvieratá a životné prostredie. Rovnako za dôležité považujeme zabezpečiť vysledovateľnosť a označovanie produktov až po konečného spotrebiteľa. Uvedené prvky nám v texte kompromisného návrhu zatiaľ chýbajú," uviedol Takáč s tým, že Slovensko spolu s deviatimi členskými štátmi EÚ prijatie spoločnej pozície členských štátov k tejto problematike nepodporilo.



Minister Takáč tiež bilaterálne rokoval s belgickým ministrom poľnohospodárstva Davidom Clarinvalom, ktorý predstavil ambície a priority nadchádzajúceho predsedníctva Rady EÚ.