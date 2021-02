Rezort a Ústredie práce venujú deťom z centier viac než 500 notebookov

Bratislava 19. februára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) venujú deťom zo štátnych centier pre deti a rodiny na Slovensku viac ako 500 notebookov. Mali by im spohodlniť dištančné vzdelávanie aj online komunikáciu s blízkymi, využiť ich môžu i na zábavu a hry. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňaková.



V týchto dňoch tak poputuje do všetkých 68 štátnych centier pre deti a rodiny na Slovensku 548 notebookov, ktoré využívali zamestnanci rezortu. "Som veľmi rád, že notebooky, ktoré sme mohli vyčleniť z rezortu práce a ústredia práce, pomôžu a budú slúžiť deťom. Vedeli sme o zariadeniach, v ktorých mali deti na štúdium len jeden notebook. Verím, že tým im vylepšíme už beztak náročné obdobie pandémie," skonštatoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý v piatok osobne odovzdal desať notebookov Centru pre deti a rodiny Bernolákovo.



Tomuto centru sa podľa rezortu úspešne darí bojovať proti ochoreniu COVID-19, doposiaľ ani jedno z ich detí nebolo pozitívne. "Pani riaditeľke a všetkým centrám ďakujem za to, ako pandémiu zvládajú. Podobný stav ako v Bernolákove máme aj v ďalších zariadeniach, z ktorých nám hlásia dobré správy o 'bezcovidovej' situácii," dodal minister.



MPSVR priblížilo, že Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo má celkovú kapacitu 76 miest a vedie ho riaditeľka Timea Selnekovičová. Centrum je zapojené do projektu deinštitucionalizácie a v budúcnosti ho čaká presun do priestorov nových rodinných domov.