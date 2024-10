Rezort práce aj tento rok odovzdal ocenenia za Sociálny čin roka 2023

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR aj tento rok odovzdalo ocenenia za Sociálny čin roka 2023 v sociálnej oblasti a starostlivosti o deti. Na štvrtkovom podujatí ocenil šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) 21 jednotlivcov a kolektív, ktorí sa podieľajú na zlepšení sociálnych podmienok znevýhodnených skupín na Slovensku.



"Sociálny čin roka je tradičné podujatie, ktoré organizuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vlastne oceňujeme ľudí za sociálne činy. Je v princípe jedno, o aký sociálny čin ide, či je to jednorazový počin smerom k jednotlivcovi alebo nejaká dlhodobá pomoc väčšej skupine ľudí, či humanitárna pomoc alebo možno individuálna pomoc dieťaťu, ktoré to potrebuje, či dospelému v núdzi" uviedol Tomáš.







Doplnil, že bez ľudí, ktorí pomáhajú tým najzraniteľnejším, by spoločnosť nedokázala fungovať. Šéf rezortu odovzdal ocenenia v troch kategóriách. V prvej získali uznanie zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí poskytujú sociálne služby rodinám s deťmi v núdzi. Ďalšou ocenenou skupinou boli zamestnanci centier pre deti a rodiny, ktorí sa snažia zlepšiť život zraniteľným deťom a ich rodinám. Poslednú kategóriu tvorilo samotné ocenenie Sociálny čin roka, ktoré si prevzali ľudia pomáhajúci sociálne slabším.



Toto ocenenie udeľuje rezort práce už od roku 2003 ako vyjadrenie uznania za mimoriadnu snahu o zlepšenie sociálnych služieb a podporu rodín na Slovensku. Oceňujú sa ním jednotlivci aj kolektívy, ktoré sa zaslúžili o zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín a prispievajú k rozvoju efektívnej praxe v oblasti sociálnych služieb.



Nominácie vyhodnotila odborná komisia, ktorá posudzovala efektivitu, kreativitu a mieru vplyvu činností na zlepšenie životných podmienok obyvateľov na Slovensku.