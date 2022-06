MPSVR: Bezplatné rodinné poradne pomôžu rodinám, párom aj jednotlivcom

Bratislava 17. júna (TASR) - Rodiny trápia vzťahy, výchova a zvládanie rozvodov, páry znepokojujú komunikačné problémy a konflikty, zatiaľ čo jednotlivci sa sužujú najmä z dôvodu emocionálnych problémov. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) o dostupnosti a dopyte po službách psychologického poradenstva.



Ako informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, pomôcť ľuďom pri riešení problémov majú Rodinné poradne. Už v štyroch mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline a Košiciach ponúkajú klientom bezplatné poradensko-psychologické služby. Piata poradňa sa čoskoro otvorí v Humennom.



Odbornú pomoc v rodinných poradniach podľa MPSVR poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní profesionáli (napr. pedagógovia, právnici). Od otvorenia prvých pobočiek 1. apríla už obslúžili 95 klientov. Účelom poradenstva je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie možných duševných chorôb.



"Očakávame, že sa rodinné poradne stanú vyhľadávané pre rodiny, ale aj jednotlivcov, ktorí takúto formu poradenstva alebo podpory potrebujú a z rôznych dôvodov si ju doposiaľ nemohli dovoliť. Na poradne sa môžu ľudia obracať so všetkými problémami v rodine, s manželskými, partnerskými, problémami rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. Môže ísť o dlhodobé problémy, ale aj rozličné momentálne výzvy, ktoré nám život stavia do cesty, ako je rozvod, smrť blízkeho, strata zamestnania alebo vážne ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je vhodná pre každého, kto chce svoje problémy riešiť a hľadá podporu odborníkov," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu poradne okrem osobného rozhovoru, komunikovať aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení.



MPSVR dodalo, že okrem vytvorenia piatich pilotných rodinných poradní je súčasťou projektu aj vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny sa realizuje vďaka podpore z európskych zdrojov.