Rezort práce plánuje zvýšiť prídavky na dieťa i rodičovský príspevok

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje v budúcom roku zvýšiť prídavky na dieťa z aktuálnych 25,50 eura na 25,88 eura aj rodičovský príspevok z tohtoročných 275,90 eura na 280 eur mesačne. Vyplýva to z predbežných informácií, ktoré sú zverejnené na portáli Slov-lex.sk.



Od 1. januára budúceho roka navrhuje rezort práce upraviť sumu rodičovského príspevku na 280 eur mesačne a sumu rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské, na sumu 383,80 eura mesačne (tento rok je to 378,10 eura, pozn. TASR).



Ministerstvo tiež navrhuje od Nového roka upraviť sumu prídavku na dieťa na 25,88 eura mesačne a sumu príplatku k prídavku na dieťa na 12,14 eura mesačne. "Zároveň sa s účinnosťou od 1. januára 2022 navrhuje zvýšenie sumy, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, na sumu 106,33 eura mesačne," skonštatovalo ministerstvo v predbežnej informácii. V tomto roku sa rodičom prvákom vyplácalo 104,76 eura.