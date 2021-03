Rezort práce chce nakúpiť ochranné prostriedky a dezinfekciu

Bratislava 26. marca (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje nakúpiť ochranné prostriedky a dezinfekciu proti ochoreniu COVID-19 pre rezort, ale aj pre poskytovateľov sociálnych služieb. Cenu zákazky odhaduje na 15 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka zahŕňa nákup a dodanie zdravotníckeho materiálu, ochranných prostriedkov a dezinfekčných prípravkov na predchádzanie ochoreniu vyvolaného novým koronavírusom. A to pre rezort práce, organizácie v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR a pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Ide o užšiu súťaž a použije sa elektronická aukcia. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 20. apríla.