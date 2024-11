Rezort práce chce skvalitniť podmienky pri práci náhradných rodičov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa chce zamerať na skvalitnenie profesionálneho náhradného rodičovstva. Jedným z jeho cieľov je zlepšiť, respektíve spresniť právnu úpravu o zaokrúhľovaní mzdy, krátení dovolenky za neodpracované hodiny či doplnenie úpravy povinností profesionálnych náhradných rodičov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý MPSVR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Rezort práce v dôvodovej správe uviedol, že ďalším cieľom novely zákona je skvalitnenie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestňované do centier pre deti a rodiny. Snahou je podľa neho, aby pre čo najviac z nich boli vytvorené vhodné podmienky na život v profesionálnych náhradných rodinách. Zlepšiť by sa mohla aj kvalita profesionálneho náhradného rodičovstva, ako je prestávka v práci na obnovu kondície tohto rodiča aj poskytnutie finančného príspevku na úpravu bytu či rodinného domu na podporu bezbariérového prostredia.



MPSVR takisto navrhuje, aby sa zmenil prístup umiestňovania detí do profesionálnych náhradných rodín. "Zásadnou zmenou oproti aktuálnemu stavu je zrušenie výnimky z povinnosti umiestniť všetky deti do šiestich rokov veku do mesiaca po umiestnení v centre do profesionálnej náhradnej rodiny, ktorá umožňuje centru umiestniť dieťa, u ktorého posúdil lekár potrebu osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine," vysvetlil rezort.



Ďalšia zmena by sa mala týkať malých detí do jedného roka aj so zdravotným znevýhodnením, ktoré do centier pre deti a rodiny prichádzajú z nemocníc. Tieto deti by mali byť po prepustení z nemocníc prijaté do centier a zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny.



Rezort dodal, že návrhom zákona sa čiastočne plní aj strednodobá priorita v oblasti sociálnej politiky, ktorá vychádza z cieľov a zámerov programového vyhlásenia na obdobie rokov 2023 až 2027.