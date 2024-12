E. Tomáš otvoril nové detské inkluzívne ihrisko v Rovinke

Rovinka 10. decembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) otvoril v utorok nové detské inkluzívne ihrisko v obci Rovinka v okrese Senec. Moderné ihrisko je navrhnuté tak, aby poskytovalo priestor na hru všetkým deťom vrátane tých so zdravotným znevýhodnením.



"Na každé ihrisko je maximálna dotácia do výšky 50.000 eur. Obec Rovinka vyčerpala plnú dotáciu a ešte aj dofinancovala niečo navyše," uviedol Tomáš. Podobné ihriská boli vybudované napríklad v Pezinku, Humennom či Nižnej Kamenici. Tento rok sa podarilo v rámci dotácií z rezortu práce vybudovať približne 100 ihrísk.



Realizácia týchto ihrísk je súčasťou iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na ktorú bolo tento rok vyčlenených päť miliónov eur. Povinnosťou podľa neho aj naďalej zostáva umožniť bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku, pričom v rámci ihriska musia byť umiestnené minimálne tri, ako napríklad inkluzívne pieskovisko, zmyslový chodník s oporou na vzpriamenú chôdzu či bezbariérový malý domček.



Rezort spresnil, že z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, prvky umiestnené v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky piatich percent z dotácie.



"Rovinka je obrovská obec, má 8000 obyvateľov a má veľa mladých rodín, takže toto ihrisko v tejto obci bolo absolútne potrebné," uzavrel Tomáš s tým, že takéto ihriská potrebujú práve obce, kde býva veľa mladých rodín s deťmi. Zároveň zdôraznil, že žiadosti o dotáciu na budúci rok môžu ľudia podávať od 1. novembra do 31. decembra 2024.