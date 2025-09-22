< sekcia Ekonomika
Rezort práce: Firmy by mohli zverejňovať rozsah odmien v zamestnaní
V súčasnosti zamestnanci nemajú prístup k informáciám o úrovniach odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo rovnakej hodnoty.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Zamestnávatelia by mohli mať povinnosť zverejňovať rozpätie odmien v ponukách zamestnania a umožniť zamestnancom prístup k informáciám o priemerných odmenách kolegov v rovnakej kategórii. Vyplýva to z návrhu zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
„Z ekonomického hľadiska predstavujú rodové rozdiely v odmeňovaní významnú stratu pre spoločnosť aj jednotlivcov. Neefektívne využívanie ľudských zdrojov a nedocenenie kvalifikovanej pracovnej sily žien vedie k zníženiu celkovej produktivity ekonomiky. Spravodlivé odmeňovanie môže prispieť k zvýšeniu motivácie zamestnancov, zníženiu fluktuácie a celkovému ekonomickému rastu,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.
V súčasnosti zamestnanci nemajú prístup k informáciám o úrovniach odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo rovnakej hodnoty. Úprava v oblasti rovnakého zaobchádzania je aktuálne podľa rezortu práce obsiahnutá najmä v antidiskriminačnom zákone a Zákonníku práce, kde síce zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, no neobsahuje dostatočné nástroje na efektívne presadzovanie tohto práva v praxi.
Zamestnávatelia by po novom nemali taktiež vyžadovať údaje o predchádzajúcom príjme od uchádzačov o prácu. Väčšie firmy s 250 pracovníkmi budú mať povinnosť každoročne podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní, prvýkrát to musia spraviť do 7. júna 2027, pričom sa to týka aj menších zamestnávateľov. Spoločnosti so 150 až 249 zamestnancami by mali mať túto povinnosť potom každé tri roky a zamestnávatelia so 100 až 149 pracovníkmi každé štyri roky.
Legislatíva by mala zaviesť aj systém nápravných opatrení. „V prípadoch, keď správa o odmeňovaní preukáže neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní vo výške najmenej päť percent v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Toto posúdenie bude zahŕňať identifikáciu príčin rozdielov a prijatie opatrení na ich nápravu,“ spresnilo MPSVR.
Rozšírené by malo byť zároveň aj právo na odškodnenie poškodenej osoby, ktoré si môže uplatniť do troch rokov, a presun dôkazného bremena na zamestnávateľa. Kontrolovať povinnosti zamestnávateľov v transparentnosti odmeňovania budú inšpektoráty práce.
„Z ekonomického hľadiska predstavujú rodové rozdiely v odmeňovaní významnú stratu pre spoločnosť aj jednotlivcov. Neefektívne využívanie ľudských zdrojov a nedocenenie kvalifikovanej pracovnej sily žien vedie k zníženiu celkovej produktivity ekonomiky. Spravodlivé odmeňovanie môže prispieť k zvýšeniu motivácie zamestnancov, zníženiu fluktuácie a celkovému ekonomickému rastu,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.
V súčasnosti zamestnanci nemajú prístup k informáciám o úrovniach odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo rovnakej hodnoty. Úprava v oblasti rovnakého zaobchádzania je aktuálne podľa rezortu práce obsiahnutá najmä v antidiskriminačnom zákone a Zákonníku práce, kde síce zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, no neobsahuje dostatočné nástroje na efektívne presadzovanie tohto práva v praxi.
Zamestnávatelia by po novom nemali taktiež vyžadovať údaje o predchádzajúcom príjme od uchádzačov o prácu. Väčšie firmy s 250 pracovníkmi budú mať povinnosť každoročne podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní, prvýkrát to musia spraviť do 7. júna 2027, pričom sa to týka aj menších zamestnávateľov. Spoločnosti so 150 až 249 zamestnancami by mali mať túto povinnosť potom každé tri roky a zamestnávatelia so 100 až 149 pracovníkmi každé štyri roky.
Legislatíva by mala zaviesť aj systém nápravných opatrení. „V prípadoch, keď správa o odmeňovaní preukáže neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní vo výške najmenej päť percent v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Toto posúdenie bude zahŕňať identifikáciu príčin rozdielov a prijatie opatrení na ich nápravu,“ spresnilo MPSVR.
Rozšírené by malo byť zároveň aj právo na odškodnenie poškodenej osoby, ktoré si môže uplatniť do troch rokov, a presun dôkazného bremena na zamestnávateľa. Kontrolovať povinnosti zamestnávateľov v transparentnosti odmeňovania budú inšpektoráty práce.