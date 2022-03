MPSVR hľadá spôsob, ako poskytnúť utečencom informácie o práci v SR

Na snímke utečenci z Ukrajiny na košickej železničnej stanici. Košice, 2. marca 2022. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 2. marca (TASR) - Rezort práce vrátane jeho podriadených organizácií momentálne pracuje na identifikácii užitočných informácií pre odídencov z Ukrajiny na oficiálnych webových stránkach, ktorých je vlastníkom, a hľadá vhodné riešenie prekladu do ukrajinského jazyka.Do ukrajinčiny by sa mohla preložiť napríklad stránka www.sluzbazamestnanosti.gov.sk, ktorá obsahuje veľké množstvo pracovných inzerátov. Rezort preveruje aj možnosť zabezpečenia prekladov vybraných ponúk vhodných pre utečencov z Ukrajiny, problémom totiž môže byť napríklad jazyková bariéra. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.," podotklo ministerstvo s tým, že potom pre nich platia rovnaké podmienky ako pre občanov SR či EÚ - môžu uzatvoriť pracovnú zmluvu, budú mať zdravotné poistenie a rovnako sa na nich bude hľadieť aj pri odvodoch. So statusom dočasného útočiska získajú zároveň aj nárok na dávky v hmotnej núdzi.," ubezpečil tlačový odbor.Ministerstvo tiež vyzdvihlo, že integrácia na trhu práce si vyžaduje po neplánovanom opustení domovskej krajiny isté prechodné obdobie. "," domnieva sa rezort. V strednodobom horizonte je podľa ministerstva možné predpokladať, že dôjde k postupnému odbúraniu bariér, akými sú napríklad rozdiel v jazyku alebo kvalifikačné predpoklady.," vymenovalo ministerstvo.Aktuálne má viac ako tretina Ukrajiniek pracujúcich na Slovensku univerzitné vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie vzdelanie. S ohľadom na obe pohlavia je podiel univerzitne vzdelaných občanov Ukrajiny pracujúcich na Slovensku viac ako 27 %. Aj vzhľadom na pomerne vysokú úroveň kvalifikácie analytici Inštitútu sociálnej politiky predpokladajú, že zvýšený príchod občanov Ukrajiny na slovenský trh práce môže mať v konečnom dôsledku pozitívny efekt na ekonomiku.