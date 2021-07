Na ochranu pracovných miest vyplatili už takmer dve miliardy eur

Bratislava 22. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR doteraz, k 19. júlu, vyplatilo na ochranu pracovných miest celkom 1,94 miliardy eur. Vyplýva to z údajov Inštitútu sociálnej politiky, ktoré uvádza v správe o čerpaní Prvej pomoci.



Aj napriek zlepšujúcej sa epidemickej situácii rezort práce naďalej prijíma opatrenia na minimalizovanie hospodárskych dosahov krízy. Po novom bude vyplácanie Prvej pomoci naviazané na celonárodný COVID automat, uviedlo vo štvrtok MPSVR.



„Podľa údajov za apríl a prvotných čísiel za máj naďalej najintenzívnejšie čerpajú pomoc podniky s menej ako desiatimi zamestnancami. Najviac žiadanou zostáva pomoc z opatrenia 3B,“ uviedol rezort práce. Cez toto opatrenie dostali zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, takmer polovicu z celkovej pomoci. Rezort však registruje aj zvyšovanie podielu vyplatenej Prvej pomoci cez opatrenie 2 (živnostníci, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť). Z tohto opatrenia vyplatil rezort k 19. júlu už 460 miliónov eur.



Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho sa v máji dostala na úroveň takmer 550 eur, pričom jej výšku v súčasnosti podľa MPSRV ovplyvňuje napríklad epidemická situácia. Zatiaľ čo počas úvodných troch mesiacov 2021 prúdilo najviac pomoci do odvetvia malo- a veľkoobchodu, aktuálne čísla ukazujú postupné utlmovanie čerpania. Do popredia sa, naopak, dostávajú firmy z odvetvia priemyslu.



Rezort spresnil, podiel podnikov s menej ako desiatimi zamestnancami na uhrádzanej sume postupne rastie, avšak zostáva blízko hranice 50 %.



„U veľkých podnikov sledujeme od začiatku roka konštantný vývoj a podiel na čerpanej sume je na úrovni necelých 14 %. Najstabilnejšia je situácia pri malých podnikoch, kde sa podiel konštantne udržiava nad hranicou 20 %. „Postupný útlm v čerpaní nastáva v kategórii stredných podnikov,“ uviedlo MPSVR. Kým za január dosiahol podiel na uhrádzanej pomoci 16,5 %, podľa predbežných čísel za máj stredné podniky čerpali len niečo vyše 12 % z vyplatenej Prvej pomoci. Za týmto poklesom je podľa rezortu najmä postupné otváranie a obnovovanie ekonomickej aktivity jednotlivých podnikov.