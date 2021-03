Na podporu opatrovateľskej služby pôjde dodatočných 50 miliónov eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rámci európskej iniciatívy REACT-EU vyjednalo na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková. Vďaka tomu je podľa slov rezortu možné plynule nadviazať na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018.



Z iniciatívy REACT-EU (780 miliónov eur) pôjde viac ako polovica práve do Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý riadi rezort práce (401,2 milióna), pripomenula hovorkyňa. "Rozdelenie financií schválila Európska komisia na konci februára, aktuálne pracujeme na tom, aby sme mohli prvé výzvy, vrátane podpory opatrovateľskej služby, vyhlásiť už v máji tohto roka," avizoval rezort práce.



Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia, vrátane tých z Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia, ktorí už čerpali finančné prostriedky, si budú môcť uplatniť výdavky aj spätne, a to od ukončenia podpory, ktorá sa začala v roku 2018.



"Naším cieľom je zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby v komforte domova, a tým predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení," podotkol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že táto podpora prispeje tiež k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.



Rezort sa snaží zjednodušiť aj vykazovanie. "Budú stanovené jednotné sadzby rovnaké pre verejných aj neverejných poskytovateľov. Tie budú rásť podľa stupňa odkázanosti," vysvetlil štátny tajomník ministerstva práce Boris Ažaltovič s tým, že na základe výzvy z roku 2018 poskytovalo totiž ministerstvo práce príspevok na mzdy, ktorý si vyžadoval značnú administratívu.