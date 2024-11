Rezort práce: Výzva v hodnote 8 miliónov eur podporí sociálne podniky

Bratislava 21. novembra (TASR) - Spustenie novej výzvy v hodnote viac ako osem miliónov eur podporí sociálne podnikanie a sociálnu ekonomiku v regiónoch Slovenska. Výzva je určená pre vyššie územné celky, prípadne nimi zriadené inštitúcie a strešné organizácie sociálnej ekonomiky, s cieľom naďalej podporovať sociálne integračné podniky a prispievať k ich spolupráci medzi sebou, ako aj navonok prostredníctvom samosprávy. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorých spoločným záujmom je rozšíriť daný sektor ekonomiky.



"Aktuálny stav a počet sociálnych podnikov na Slovensku je 567, z toho absolútna väčšina sú integračné sociálne podniky. Z tohto počtu je približne 151 obecných sociálnych podnikov, ktoré zriadila samospráva alebo ňou zriadené organizácie, pričom 121 z nich podniká v najmenej rozvinutých regiónoch. K dnešnému dňu pracuje v sociálnej ekonomike, v týchto sociálnych podnikoch, 8086 zamestnancov," vyčíslil štátny tajomník rezortu práce Marián Valentovič.



MPSVR a MIRRI plánujú podniknúť konkrétne kroky na zvýšenie počtu sociálnych podnikov v regiónoch a využiť tak ich potenciál. Štátny tajomník rezortu investícií Michal Kaliňák (Hlas-SD) ďalej povedal, že jedným z cieľov rezortov je využívať sociálne podniky v rámci verejného obstarávania, pričom by mala byť naplnená kvóta 6 % z celkového počtu takýchto zákaziek.



"Január a február budúceho roka bude to obdobie, keď spolu s rezortom práce ideme do všetkých krajov, pozveme si zástupcov všetkých sociálnych podnikov, ale aj samospráv, ktoré uvažujú o zriadení sociálnych podnikov. Budeme s nimi hovoriť o tom, akým spôsobom vieme pomôcť, akým spôsobom by sme mali aj cez nich a vďaka nim v regiónoch podporovať zdieľanú ekonomiku," uzavrel Kaliňák.