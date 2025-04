Rezort práce:Od júla by sa mohla zvýšiť výška príspevku na opatrovanie

Bratislava 4. apríla (TASR) - Od júla by sa mohla zvýšiť výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška finančného príspevku na opatrovanie. Naposledy sa upravila výška tohto príspevku v júli 2024, a to o 31 centov na sumu 5,83 eura na hodinu. Vyplýva to z predbežnej informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.



„Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu,“ uviedlo MPSVR.



Cieľom je podľa neho zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.