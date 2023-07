Rezort práce: Od júla sa zvýšili príspevky na bývanie

Bratislava 17. júla (TASR) - Od 15. júla 2023 platí zmena vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Okrem toho budú sumy príspevku na bývanie diferencované podľa počtu členov domácnosti a bude zavedené jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi. O týchto zmenách informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Doteraz mala výška príspevku dve úrovne, prvá bola stanovená pre jednotlivca, druhá pre domácnosť s viacerými členmi. Od polovice júla má výška vyplácaného príspevku päť úrovní. Štvorčlenná rodina si tak napríklad prilepší takmer o 115 eur mesačne," uviedlo MPSVR. Cieľom zvýšenia a rozšírenia príspevku na bývanie by mala byť pomoc s preklenutím nepriaznivej situácie ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi.



Jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 na 1. október 2023 má pomôcť s pokrytím zvýšených výdavkov na zabezpečenie životných potrieb z dôvodu rastúcej inflácie. Vďaka tomuto predsunutiu príjemcovia dostanú zvýšenú pomoc už v novembri.



MPSVR zároveň varovalo pred možnými komplikáciami so zavádzaním týchto zmien v informačných systémoch rezortu práce. Je preto možné, že niektorým z poberateľov nebude zvýšený príspevok na bývanie vyplatený v auguste. Avšak chýbajúca suma by mala byť vyplatená v septembri.