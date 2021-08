MPSVR: Od septembra do konca roka budeme vyplácať Prvú pomoc

Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude od septembra do konca roka vyplácať pomoc na udržanie pracovných miest podľa pravidiel schémy Prvá pomoc bez opatrenia 3B, teda vo výškach ako z čias začiatku poskytovania pomoci. Za august podnikatelia pomoc od štátu nedostanú. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva práce Michaela Slivková Kirňaková v nadväznosti na v utorok schválené zmeny COVID automatu, na ktorý je poskytovanie pomoci od leta naviazané.



"Prvá pomoc je v súčasnosti naviazaná na celonárodný COVID automat. Zmena aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 sa odzrkadlí na úprave podmienok vyplácania príspevkov pre oprávnených žiadateľov, ku ktorým MPSVR SR pristupuje od 1. septembra 2021," vyhlásila hovorkyňa.



Pripomenula, že za júl budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať pomoc bez zmien (podľa základnej schémy Prvá pomoc, pozn. TASR). Za mesiac august sa prvá pomoc vyplácať nebude. "Od septembra do decembra 2021 rezort práce pokračuje v podpore udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. V praxi to znamená vyplácanie pôvodnej schémy Prvá pomoc okrem opatrenia 3B," spresnila hovorkyňa.



Rezort avizuje, že ak sa epidemiologická situácia na Slovensku zhorší, vláda SR môže prijať uznesenie, ktorým stanoví vyplácanie vyšších príspevkov (Prvá pomoc + alebo Prvá pomoc ++).



"Bližšie informácie pre žiadateľov o príspevky z projektu Prvá pomoc budú zverejnené na stránke pomahameludom.sk," uzavrela hovorkyňa.