Rezort práce odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur.Vyplácať sa budú formou refundácie, pričom nárok na prilepšenie k mzde má 46.463 ľudí. Rezort práce chce aj týmto krokom podporiť stabilizáciu a udržanie stoviek pracovných miest v oblasti poskytovania sociálnych služieb.Zabezpečenie každodenného chodu v zariadeniach sociálnych služieb, práca nad rámec bežných povinností, priamy kontakt s najohrozenejšími skupinami obyvateľov, práca v extrémnych alebo rýchlo meniacich sa podmienkach, tiež odborná pomoc pre klientov či už v teréne alebo na úradoch práce. To je len časť povinností, ktoré museli zvládnuť zamestnanci v prvej línii v dôsledku mimoriadnej situácie počas posledných mesiacov. Ministerstvo práce oceňuje tento mimoriadny výkon a zodpovednosť, s akými zamestnanci v ZSS a CDR pristupovali k svojim klientom.Od začiatku pandémie pomohlo ministerstvo zariadeniam sociálnych služieb sumou 136 miliónov eur. "" uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).Vyplatenie mimoriadnej finančnej odmeny bude formou refundácie. Žiadať ju môže zamestnávateľ, ktorý v období od 1. júla tohto roku do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Každý zamestnanec si môže prilepšiť k mzde 500 eur v hrubom, čo predstavuje 422 eur v čistom. Pri nižšom/polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 250 eur v hrubom, čo je 216 eur v čistom.Odmeny sú určené pre zamestnancov v sociálnych službách, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a pod. Rovnako budú odmenení aj pracovníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti od 1. septembra 2021 do konca tohto roka. Vyplácať ich budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý o refundáciu na mimoriadnu odmenu žiada, musí byť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. V čase podania žiadosti nesmie byť vymazaný z registra. Register je dostupný na webovom sídle MPSVR.