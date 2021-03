MPSVR odporúča poskytovateľom sociálnych služieb návštevný poriadok

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odporúča poskytovateľom sociálnych služieb v pobytových zariadeniach vypracovať si vlastný návštevný poriadok, vďaka ktorému by klienti mohli prijímať návštevy v zariadeniach aj v čase pandémie nového koronavírusu. Kontakt s blízkymi totiž rezort považuje za najlepšiu prevenciu proti "tichej epidémii", ktorou je sociálna izolácia. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.



Klienti pobytových zariadení sociálnych služieb (ZSS) už skoro rok nemôžu prijímať návštevy. Platné protipandemické opatrenia a odporúčania izolovali najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva nielen od pozitívnych ľudí na nový koronavírus, ale aj od fyzického kontaktu s najbližšími.



"Izolácia môže zachrániť životy, ale dlhodobé odlúčenie od rodiny a blízkych spôsobuje problémy s duševným i fyzickým zdravím," podotkla hovorkyňa s tým, že ľudia strácajú pocit spolupatričnosti s rodinou a hrozí riziko sociálnej izolácie, ktorej sa hovorí aj "tichá" pandémia. Jej následky - depresie, beznádejnosť, psychická bolesť a podobne - môžu mať negatívne dosahy, ktoré vedú niekedy až k dobrovoľnému ukončeniu života. Rezort práce preto odporúča zariadeniam sociálnych služieb vypracovať si vlastné návštevné poriadky, a tam, kde je to možné, umožniť klientom stretnúť sa s rodinou.



"Vypracovali sme koncepciu návštev počas pandemickej situácie COVID-19 v ZSS, ktorú si každé zariadenie môže prispôsobiť podľa svojich priestorových možností," uviedol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR Ján Hudák. Zdôraznil však, že stále platí, že návštevy klientov v zariadeniach je možné realizovať iba v tých priestoroch, ktoré nie sú v karanténe, pričom musí byť dodržaný pandemický plán a krízový plán zariadenia.



Veľkú túžbu po blízkom človeku spozorovali u klientov zariadení aj intervenčné tímy psychológov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. "S klientmi, s ktorými sme sa stretávali priamo v zariadeniach sociálnych služieb, sme riešili najmä ich bezmocnosť, ktorá pramenila z izolácie a nemožnosti stretnúť svojich blízkych," priblížila psychologička z ústredia v Čadci Katarína Tatarková.



Ako spresnila štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková, každé pobytové zariadenie môže pre účel stretávania sa svojich klientov s ich rodinami využívať interiér zariadenia alebo exteriér. "Chcem vyzvať všetkých zriaďovateľov, ktorým to pandemická situácia a priestorové možnosti umožňujú, aby sprostredkovali návštevy svojim klientom. Samozrejme, že nežiadam, aby zabezpečili návštevy klientom za každú cenu, ale aby zvážili ďalšiu izoláciu, ktorá môže spôsobiť problémy spojené s duševným i fyzických zdravím," dodala Gaborčáková.



Dokument postupu spolupráce s rodinou v čase pandémie a koncepciu návštevného poriadku nájdu zariadenia na webovej stránke ministerstva.