Rezort práce: Okrúhly stôl k odľahčovacej službe bude vo štvrtok

Bratislava 19. marca (TASR) - Okrúhly stôl k odľahčovacej službe bude už tento týždeň, vo štvrtok 21. marca. Uviedla to pre TASR Natália Jachym Holubová, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, v reakcii na brífing opozičného KDH. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) podľa nej už minulý týždeň avizoval zvolanie okrúhleho stola k uvedenej problematike, preto tejto aktivite KDH rezort práce nerozumie.



"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj v reakcii na tragickú udalosť, ktorá sa stala pri obci Beňadiková, zvolalo už na tento štvrtok okrúhly stôl, kde sa budeme zaoberať aj problematikou odľahčovacej služby," priblížila hovorkyňa rezortu práce.



"Pracovné stretnutie bude za účasti všetkých zainteresovaných strán, teda komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, predstaviteľov samospráv, združení, ktoré zastrešujú rodiny s ťažko zdravotne postihnutými (ŤZP) osobami, a za účasti zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Veríme, že sa zhodneme a nájdeme také systémové riešenie, ktoré zlepší a zjednoduší život rodín s ŤZP osobami," dodala Jachym Holubová.



Príspevok na opatrovanie by sa pre opatrovateľa nemal krátiť. Uviedla to v utorok na brífingu Martina Holečková, predsedníčka poslaneckého klubu opozičného KDH. Kresťanskí demokrati preto podľa nej plánujú na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predložiť príslušný legislatívny návrh. KDH zároveň už začiatkom budúceho týždňa (25. 3.) plánuje k problematike odľahčovacej služby zvolať tzv. okrúhly stôl.