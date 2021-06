Rezort práce: Študenti počas druhej vlny pandémie pomáhali v ZSS

Bratislava 11. júna (TASR) - Počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu pomáhalo v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a centrách pre deti a rodiny (CDR) 29 študentov sociálnej práce. Vyčíslilo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



MPSVR a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP), ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali 16. novembra 2020 memorandum o spolupráci. Jeho cieľom bolo zmierňovať dosahy nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu v ZSS, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zariadeniach pomáhali študenti, ktorí boli zapojení do tejto spolupráce.



"Vďaka tejto spolupráci sme pomohli ZSS vykryť výpadok vlastných zamestnancov. Získali tak personál, ktorý pomohol zabezpečiť starostlivosť o klientov," podotkol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že v CDR boli zasa študenti nápomocní nielen pri dištančnom vzdelávaní detí, ale aj pri ich voľnočasových aktivitách.



Každá zo zapojených vysokých škôl oslovila svojich študentov a z tých, ktorí sa rozhodli angažovať, vytvorila pre ministerstvo práce databázu. "Z tejto databázy sme ZSS a CDR pridelili študentov, ktorí k nim bývali najbližšie. Tak nemuseli ďaleko cestovať a zostali v im známom prostredí," spresnil minister. Ako vyčíslil, v databáze figuruje takmer 170 študentov, ďalšie desiatky študentov sú na zozname dobrovoľníkov vysokých škôl.



Asociácia vzdelávateľov považuje memorandum o spolupráci za mimoriadne dôležitý dokument, ktorý pomohol zvládnuť situáciu v ZSS a CDR počas tohto náročného obdobia. "Zároveň umožnil študentom sociálnej práce absolvovať odbornú prax, keďže pandémia sťažila prístup k praktickému vzdelávaniu," podotkol predseda AVSP Ladislav Vaska. Dodal, že memorandum asociácia nevníma ako dočasnú záležitosť, postavilo totiž základy do budúcnosti pri riešení pandemických a iných náročných situácií, s ktorými sa spoločnosť bude musieť vyrovnať.



Ako uzavrel rezort, budúci sociálni pracovníci z radov vysokoškolákov vypomáhali v CDR v Ružomberku, Kolíňanoch, Trnave, Martine a Trenčíne, ako aj v ZSS v Martine, Nitre a Vranove nad Topľou.