Rezort práce podľa opozície rozdáva schránkam a neziskovky likviduje
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) rozdáva milióny eur novovzniknutým neznámym neziskovým organizáciám, zatiaľ čo etablované neziskovky, ktoré roky nahrádzajú nefunkčný štát, nechal rezort bez podpory. Upozornili na to opozičné poslankyne Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí) a Andrea Turčanová (KDH). Tému chcú riešiť na mimoriadnom parlamentnom výbore pre sociálne veci. Minister Erik Tomáš (Hlas-SD) obvinenia odmietol a po výbore chce žiadať verejné ospravedlnenie.
„Zvláštnymi sociálnymi podnikmi to ale nekončí. Z európskych peňazí sa u Erika Tomáša masívne financujú neziskové organizácie, o ktorých nikto nikdy nepočul. Nedávno bol na vládu predložený materiál na ďalšie kolo dotácií z eurofondov, v rámci výzvy na podporu nezamestnaných neaktívnych na trhu práce. Ide o viac ako 22 miliónov eur z eurofondov plus spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Analyzovali sme celú výzvu, ako aj podporené projekty a naše zistenia sú šokujúce,” hovorí Remišová.
Takmer tretinu z celého objemu dostali podľa poslankyne neziskovky, ktoré vznikli v posledných dvoch rokoch. Remišová uviedla aj prípad, kedy takmer pol milióna eur získalo občianske združenie, ktoré vzniklo minulý rok. Jeho štatutár je zároveň konateľom a spoločníkom firmy, na ktorú len za posledné roky je na stránke ministerstva spravodlivosti evidovaných deväť poverení na výkon exekúcie a firma má daňové dlhy. Názov spoločnosti ani meno konateľa však nespresnila.
Poslankyňa sa venovala aj výzvam ministerstva z plánu obnovy na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Na ministerstve podľa nej rozdali viac ako 32 miliónov eur na zariadenia sociálnych služieb, pričom tretina išla organizáciám, ktoré vznikli počas posledného roka a pol a nemajú s touto prácou skúsenosti.
„Mesiac po vzniku vlády vznikla nová neziskovka Radosť DSS, ktorú založil a riadil človek, ktorý zjavne úplnou náhodou kandidoval za Hlas v posledných komunálnych voľbách. Prihlásil sa do výzvy a dostal jeden z najväčších balíkov peňazí - až 3,675 milióna eur,“ priblížila Remišová.
O niekoľko mesiacov sa podľa nej zopakoval ten istý scenár s tým istým človekom. Po vyhlásení ďalšej výzvy z plánu obnovy založil ten istý kandidát Hlasu zo Zlatých Moraviec ďalšiu neziskovku, tentokrát nazvanú Senior Harmónia. „A podobne ako predtým, získava jednu z najvyšších dotácií vo výške 2,675 milióna eur. Kandidát Hlasu so ‚startupovými‘ neziskovkami tak dostal od ministra Hlasu dokopy 6,350 milióna eur,“ dodala poslankyňa.
Podľa MPSVR poslankyne Remišová a Turčanová predviedli znôšku nekompetentnosti, úmyselného zavádzania a miešania hrušiek s jablkami. „Bolo to práve MPSVR pod vedením ministra Erika Tomáša, ktoré zachránilo 13 bezpečných ženských domov na Slovensku. Hrozil im zánik kvôli zastaveniu financovania z tzv. Nórskeho finančného mechanizmu,“ uviedlo ministerstvo.
Ak ide o ďalšiu spomínanú výzvu pod názvom Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce, tak v tomto prípade podľa rezortu o úspešných uchádzačoch nerozhodli zamestnanci ministerstva, ale 19 náhodne vyžrebovaných hodnotiteľov, z ktorých 18 pochádza z externého prostredia, predovšetkým z oblasti mimovládnych organizácií.
Výzva naviazaná na plán obnovy sa týka výstavby zariadení sociálnych služieb a bola vyhlásená ešte za predchádzajúcej vlády. Milióny, o ktorých hovorí, idú na výstavbu 170 objektov po celom Slovensku. Išlo o tzv. otvorenú výzvu, a teda uchádzači boli vyhodnocovaní postupne v poradí ako podávali svoje projekty, čiže nebolo možné nikoho uprednostňovať. „Viacerí z uchádzačov z tejto výzvy získali dotáciu na viacero zariadení, pretože sieťovanie je v oblasti poskytovania sociálnych služieb úplne bežné,“ dodal rezort práce.
