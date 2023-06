Dotáciu na stravu dajú aj pre deti v zariadeniach sociálnych služieb

Bratislava 20. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytne kompenzáciu na úhradu výdavkov za obed alebo iné jedlo aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať na vyučovaní v materskej alebo základnej škole. Ide o deti, ktoré sú zároveň odkázané na sociálnu službu v ambulantných alebo pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou. Informoval o tom tlačový odbor MPSVR.



Jednorazová dotácia vo výške 160 eur má pokryť náklady na stravu na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov, teda za september až december 2023. Cieľom kompenzácie je podľa MPSVR uľahčiť finančnú situáciu rodičom s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku alebo povinné predprimárne vzdelávanie a súčasne sa im poskytuje sociálna služba v ambulantných alebo v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Dotácia by mala smerovať pre asi 515 detí.



Podmienkou na získanie jednorazovej dotácie vo výške 160 eur podľa rezortu práce je, aby bolo dieťa v období od 1. septembra do 31. decembra 2023 umiestnené v ambulantnej alebo pobytovej forme zariadenia sociálnych služieb a nezúčastňuje sa pravidelne na vzdelávaní v škole.



MPSVR spresnilo, že ide o zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie alebo denný stacionár. Poskytnutá kompenzácia má rodičom pokryť vzniknuté náklady za stravu v zariadení, keďže v niektorých prípadoch nie je možné týmto deťom poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejní najneskôr do 15. augusta na svojom webovom sídle formulár žiadosti o poskytnutie uvedenej kompenzácie. Ak ide o rodiča alebo osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, doručí vyplnenú žiadosť príslušnému úradu práce najneskôr do 15. septembra. Po schválení žiadosti dostane žiadateľ peniaze vyplatené na účet alebo v hotovosti.



Rezort práce dodal, že jednorazová kompenzácia na stravu sa nezapočítava do sumy dotácie na podporu humanitárnej pomoci a nepodlieha zúčtovaniu.