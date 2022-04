Rezort práce dá zariadeniam sociálnych služieb dotáciu na energie

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb (ZSS), ktoré to najviac potrebujú, ako aj subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.



Ako ďalej informoval tlačový odbor MPSVR, dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 milióna eur.



Na základe nariadenia vlády SR bude podľa MPSVR pomoc vyplatená jednorazovo v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Smerovať bude pobytovým a ambulantným zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym centrám pre deti a rodiny, ktoré rovnako poskytujú služby ambulantnou a pobytovou formou. Ministerstvo práce pri nastavení výšky dotácie a jej adresnosti vychádzalo z prieskumu o náraste nákladov na energie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.



Dotácia je podľa MPSVR určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovanej služby (pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež že obsadenosť miest je minimálne 50 %.



Pre akreditované centrá pre deti a rodiny (CDR) a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou/terénnou formou, je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6000 eur na jeden takýto subjekt.



"Tak ako sme pred pár týždňami prisľúbili, prichádzame s dotáciou na energie pre zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodiny. V mojom rezorte je pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľov na prvom mieste. Zariadeniam, ktoré to najviac potrebujú, vyplatíme dotáciu, ktorá im pomôže vykryť časť nákladov na energie. Po schválení jednotlivých žiadostí tak urobíme v čo najkratšom možnom čase, aby mali potrebné zdroje k dispozícii čo najskôr," doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



O dotáciu možno podľa MPSVR žiadať písomne. V prípade zariadení sociálnych služieb musí byť žiadosť doručená na MPSVR SR do 31. mája 2022. Pre CDR a s tým spojené subjekty je termín podania žiadosti o dotáciu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú zvýšené náklady na energie, do 30. novembra 2022. Vzor žiadosti o dotáciu aj s ďalšími podmienkami zverejní ministerstvo práce do 6. mája 2022 na svojom webovom sídle.