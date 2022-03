Rezort práce: Pracovný trh ponúka miesta vhodné aj pre Ukrajincov

Bratislava 19. marca (TASR) - Na slovenskom trhu práce je v súčasnosti viac ako 32.000 voľných pracovných miest, ktoré sú vhodné aj pre obyvateľov Ukrajiny. Ide o pozície, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem zo strany Slovákov. Spravidla sú s nižšou úrovňou kvalifikácie, pri ktorých nie je jazyková bariéra prekážkou. Okrem toho by už čoskoro mohlo pribudnúť aj ďalších približne 60.000 pozícií na dohodu v sezónnych prácach. V horizonte šiestich mesiacov by mohlo byť k dispozícii približne 92.000 pozícií.



"Najväčší podiel záujemcov o prácu z Ukrajiny sa môže uplatniť v sektore operátorov a montérov strojov a zariadení, potom ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, napríklad upratovanie, pomocníci v sklade, pomocní pracovníci vo výrobe a tiež ako pracovníci v službách a obchode, ako napríklad kuchári, opatrovatelia, čašníci," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Možnosť zamestnať sa v rámci sezónnych prác vidí najmä v oblasti gastra či cestovného ruchu.



Rezort práce pripomína, že obsadenie voľných pracovných miest cudzincami pomôže slovenskej ekonomike. Slováci sa zároveň nemusia podľa neho ani obávať, že by sa im znižovala cena práce v dôsledku príchodu pracovníkov z tretích krajín. Cudzinci totiž obsadzujú najmä tie pracovné miesta, o ktoré Slováci nemajú záujem, respektíve pre ktoré je na trhu nedostatok pracovnej sily. "Ak sa na Slovensku utečenci z Ukrajiny zamestnajú, významne sa tiež zredukujú negatívne vplyvy, ktoré by nezamestnaní utečenci odkázaní na štát predstavovali pre verejné financie," doplnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Voľné pracovné pozície aj v ukrajinskom jazyku sú zverejnené na portáli službyzamestnanosti.gov.sk, ktorý ministerstvo spustilo 1. februára. Záujemcovia o prácu si môžu hľadať zamestnanie z katalógu voľných pracovných miest a priamo kontaktovať zamestnávateľa.