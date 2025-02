Rezort práce: Pravidlá v dôchodkových fondoch by sa mohli upraviť

Bratislava 12. februára (TASR) - Pravidlá investovania majetku v dôchodkových fondoch by sa mohli upraviť. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) by tak mohla využiť potenciálne investičné príležitosti spojené s financovaním náročnejších investičných projektov, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu v rôznych oblastiach na Slovensku. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Celkový objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností bol ku koncu januára 2025 na úrovni 17,4 miliardy eur. Investičné príležitosti vhodné na financovanie náročných projektov štátu využitím aktív v dôchodkových fondoch na Slovensku neexistujú, v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch majú síce aktuálne slovenské štátne dlhopisy zastúpenie na úrovni približne jednej miliardy eur, priame využitie týchto aktív na financovanie rozvoja reálnej ekonomiky však chýba," uviedlo MPSVR v predbežnej informácii.



Úpravou regulačného rámca pre investovanie majetku v dôchodkových fondoch by bolo možné podľa rezortu práce dosiahnuť, aby DSS mohli v závislosti od investičnej stratégie dôchodkového fondu rozhodnúť o presmerovaní časti investícií do nových finančných nástrojov. "Vzhľadom na to, že účelom starobného dôchodkového sporenia je zabezpečenie príjmu v starobe, bude potrebné sa zaoberať obozretným kvalitatívnym aj kvantitatívnym vymedzením takejto investície a optimálnym nastavením požiadaviek na diverzifikáciu portfólia. Je nevyhnutné, aby rozhodnutie o investičnej stratégii a objeme takéhoto typu investície aj naďalej vykonával výlučne správca, teda dôchodková správcovská spoločnosť," uzavrel rezort.