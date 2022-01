Rezort práce vyplatil na pandemickú pomoc takmer 2,2 miliardy eur

Bratislava 14. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo na pandemickej štátnej pomoci k 30. decembru 2021 takmer 2,2 miliardy eur. Ukázala to aktualizovaná správa Inštitútu sociálnej politiky. Vďaka prechodu na schému "Prvá pomoc plus" rastie priemerná výška tejto pomoci. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Monika Hnilicová. Takisto pripomenula, že za december je umožnené mikro a malým podnikom čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B, čo môžu využiť firmy s 40 a viacpercentným poklesom tržieb.



Rezort vyzdvihol, že dáta za november 2021 ukazujú skokovitý nárast v priemernej výške pomoci. Zvýšila sa na 527 eur, kým v októbri sa hýbala okolo 355 eur. Pohľad na jednotlivé kategórie podnikov však odhaľuje rozdiely. Kým za október v priemere pripadalo na zamestnanca mikropodniku zhruba 423 eur, tak v novembri je to predbežne viac ako 613 eur. U malých podnikov prišlo k navýšeniu zo 411 eur na 486 eur a u stredných podnikov za november pripadá na zamestnanca predbežne takmer 349 eur oproti októbrovým 292 eurám. "Situácia u veľkých podnikov je zatiaľ odlišná, podpora sa upravila z októbrových 272 eur na zhruba 157 eur za november," skonštatovala hovorkyňa.



Dodala, že naďalej sa najväčšia časť pomoci vypláca prostredníctvom opatrení 2 a 3A, a to viac ako 95 % za október. Dominancia mikropodnikov na vyplatenej prvej pomoci pokračuje, keď za október čerpali zhruba 54 %. Podľa predbežných údajov sa za november váha mikropodnikov ešte zvýši. Viac ako 60 % alokovanej pomoci za október smerovalo do priemyslu, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva. Čerstvé údaje za november tiež signalizujú nárast čerpania u firiem z odvetvia stravovania a ubytovania.