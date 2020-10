Rezort práce prerozdelil v rámci Prvej pomoci takmer 586 miliónov eur

Bratislava 16. októbra (TASR) - Cez jednotlivé opatrenia "Prvej pomoci" bolo zamestnávateľom a SZČO od začiatku mimoriadnej situácie vyplatených takmer 586 miliónov eur. K 1. októbru úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli viac ako 122.000 dohôd, informovalo v piatok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Nástroje "Prvej pomoci" stále využívajú najintenzívnejšie veľké podniky a mikropodniky a SZČO. V auguste sa ich podiel na čerpanej sume oproti malým a stredným podnikom mierne zvýšil. Z odvetvového pohľadu pomoc prúdila najmä do priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva.



Z piateho aktualizovaného vydania správy "Prvej pomoci", ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky, vyplýva, že v letných mesiacoch pokračoval postupný pokles v objeme čerpania pomoci. V auguste kleslo čerpanie oproti júlu takmer o tretinu. Najintenzívnejšie nástroje "Prvej pomoci" stále využívajú mikro a veľké podniky, ktoré v auguste čerpali viac ako dve tretiny poskytnutej podpory. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v odvetví priemyslu čerpali takmer polovicu celkovej sumy a pätina celkovej alokácie smerovala do odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu a stavebníctva.



Hoci sa objem "Prvej pomoci" znižuje kontinuálne od apríla, situácia vo viacerých odvetviach podľa rezortu práce nedosahuje predkrízovú úroveň, s čím súvisí rozhodnutie vlády pokračovať v stimulácii pracovných miest až do konca roka 2020.