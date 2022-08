MPSVR pripravuje možnosti ďalšej pomoci pre seniorov

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje možnosti ďalšej protiinflačnej pomoci pre seniorov, predstaviť ju chce koncom leta. Uviedol to pre TASR tlačový odbor MPSVR v reakcii na vyjadrenia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS).



"Predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj samotný minister sa so zástupcami dôchodcov pravidelne stretávajú. Ich návrhy prijímame a diskutujeme o nich. Preto aj na základe požiadaviek JDS pripravuje rezort práce možnosti ďalšej inflačnej pomoci pre seniorov, ktorej návrh predstavíme koncom leta," spresnil rezort práce.



Podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná v súvislosti s vyplatením 13. dôchodku v júli uviedla, že tento dôchodok seniorom pomohol len symbolicky. "Jednota dôchodcov na Slovensku upozorňuje, že tzv. 13. dôchodok ako jednorazová dávka pri skoro 14-percentnom zdražovaní seniorom nepomohol a bez mimoriadnej 8-percentnej valorizácie všetkých dôchodkov vrátane rozmrazenia minimálnych dôchodkov a valorizácie v septembri sa ešte viac bude prehlbovať obrovská chudoba seniorov," spresnila Pokorná.



Upozornila, že začiatkom roka 2022 bolo po 1,3-percentnej valorizácii pod hranicou chudoby 424 eur mesačne viac ako 30 % seniorov a neriešenie situácie zo strany vlády uvrhlo za 8 mesiacov ďalšie desiatky tisíc seniorov do obrovskej chudoby.