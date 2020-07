Prvá pomoc prichádza aj pre materské školy, dostanú 86,31 mil. eur

Bratislava 15. júla (TASR) - Prvá pomoc prichádza aj pre materské školy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo v spolupráci s rezortom školstva projekt "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" s alokáciou 86,31 milióna eur. Informoval o tom v stredu rezort práce.



Projekt je spolufinancovaný z prioritnej osi 3 Zamestnanosť operačného programu Ľudské zdroje v gescii ministerstva práce. "Ministerstvo školstva naň poskytuje finančné prostriedky a metodickú podporu," dodal rezort.



"Ministerstvo školstva sa na nás obrátilo s požiadavkou, či by sme pre materské školy vedeli spustiť rovnakú prvú pomoc, ako sme to urobili pri iných zamestnávateľoch, respektíve SZČO, ktorí zachovajú pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Ako vyčíslil, vďaka tomuto projektu sa môže zachrániť zhruba 22.000 pracovných miest. Peniaze totiž pôjdu zamestnancom materských škôl v pracovnom pomere.



"Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020," priblížil rezort. Príspevok sa vyplatí za obdobie od 13. marca najneskôr do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti nie sú zamestnanci, na ktorých bude čerpaná podpora, vo výpovednej dobe.