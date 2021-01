Rezort práce zavádza nový vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zavádza nový vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa s prehľadnejšou štruktúrou a komplexnejším obsahom. Informovala o tom hovorkyňa MPSVR SR Michaela Slivková Kirňaková.Pripomenula, že v novembri minulého roka predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré majú priniesť do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť.Priblížila, že dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) majú povinnosť zostavovať výpisy z osobného dôchodkového účtu na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pričom rezort práce opatrením ustanovuje jeho vzor, obsah a štruktúru. Opatrenie 1. januára 2021 vstúpilo do platnosti a sporitelia v 2. pilieri tak budú dostávať výpisy z osobného dôchodkového účtu po novom.Zdôraznila, že výpisy majú prehľadnejšiu štruktúru, obsahujú viac informácií a ich súčasťou je aj prognóza dôchodku z 2. piliera, ktorá sa vypočítava na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa. Vo výpise sporitelia nájdu aj informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie. Ak vo svojej aktuálnej investičnej stratégii nemajú zohľadnený svoj vek a zostávajúcu dĺžku sporenia, dostanú aj odporúčanie alternatívnej investičnej stratégie.Upozornila, že klienti DSS nemusia o zaslanie nových výpisov žiadať, dôchodkové správcovské spoločnosti ich zasielajú počas januára 2021 automaticky všetkým. Výpisy posielajú v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa alebo v listinnej forme na dohodnutú doručovaciu adresu, ak sporiteľ nemá zriadenú adresu elektronickej pošty.Slivková Kirňaková dodala, že každý klient má prístup k svojmu výpisu aj na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.