MPSVR: Rodičia a zamestnaní pacienti dostanú od štátu viac

Bratislava 30. marca (TASR) – Parlament v utorok schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného hovorí aj o rozšírení a zvýšení finančnej pomoci pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnaných pacientov. Pripomenula to hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková. Legislatíva zvýši pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné (OČR) a spresní aj nároky na vyplácanie covidových príplatkov.



"Od 1. do 30. apríla 2021 budú môcť občania čerpať zvýšenú pandemickú PN a zvýšenú pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Úroveň dávok sa približuje k výške plnohodnotnej čistej mzdy," podotkol rezort práce s tým, že kým doteraz bola maximálna výška pandemickej PN 1224,30 eura, po novom by sa mala zvýšiť na 1669,50 eura.



Pri čistej mzde okolo 735 eur tak pôjde o zvýšenie nemocenského alebo OČR z 508 eur na takmer 692 eur, čo predstavuje 94 % čistej miery náhrady mzdy. Ak niekto zarába v čistom okolo 900 eur a v súčasnosti mu je vyplácaná pandemická PN alebo OČR na úrovni okolo 635 eur, po novom v apríli môže dostať vyše 866 eur, čo je 96 % čistej miery náhrady mzdy.



Vďaka legislatíve sa tiež môže predĺžiť obdobie čerpania nemocenského za predpokladu splnených podmienok. Prvou je trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti ako základného predpokladu trvania nároku na nemocenské. Ďalšou podmienkou je, že podporné obdobie uplynulo v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktorej trvanie sa predlžovalo z dôvodu krízovej situácie, teda z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti. Podmienkou je tiež predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Posledné dve podmienky by mal posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne.



Novela prinesie aj zjednodušenie priznávania úrazového covidového príplatku tým, ktorí sa novým koronavírusom nakazili v práci. "Nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri výkone činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia," vysvetlilo ministerstvo. Príplatok sa vypláca od prvého dňa nástupu na pandemickú PN až do jej skončenia.