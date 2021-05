MPSVR: S rezortom financií diskutujeme o zmene prorodinnej politiky

Bratislava 3. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR diskutuje s Ministerstvom financií (MF) SR o zásadnej zmene prorodinnej politiky už niekoľko mesiacov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská v reakcii na víkendové deklarácie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o plánoch pomôcť slovenským rodinám s deťmi pomocou daňovo-odvodovej reformy.



Ako dodala Rovenská, na väčšine opatrení, ktoré by mali zásadne zvýšiť podporu rodín s deťmi, panuje medzi rezortmi práce a financií zhoda. "Definitívny koncept zatiaľ nebol dohodnutý, a preto sa dovtedy nebudeme k tomu konkrétnejšie vyjadrovať," uzavrela hovorkyňa.



Matovič v sobotu (1. 5.) na sociálnej sieti poukázal na nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. Avizoval, že pripravuje "finančný plán". V nedeľu (2. 5.) ho čiastočne na sociálnej sieti aj predstavil pomocou príkladu o osamelej matke s dvomi deťmi, ktorá pracuje za minimálnu mzdu. Tá aktuálne dostáva spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi spolu 606 eur mesačne v čistom.



"Môj vysnívaný 'sociálny štát', po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od minulého leta chystám, tejto istej matke poskytne približne 1021 eur mesačne," porovnal Matovič.



Priznal však, že na časť pokrytia nákladov by Slovensko potrebovalo zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Matovičových prepočtov by spomenutá rodina - slobodná matka s dvomi deťmi - zaplatili na vyššej DPH maximálne o 20 eur mesačne navyše. Tí, ktorí deti zatiaľ nemajú, ale chcú ich mať, nebudú z reformy profitovať hneď, ale neskôr. Podľa jeho slov by nemali nič stratiť ani dôchodcovia, pretože vyššia DPH by sa mala automaticky vykryť cez valorizáciu dôchodkov a dôchodcovskú infláciu.