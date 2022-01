Rezort práce sa obáva výpadku pracovníkov v ZSS, hľadá preto posily

Bratislava 21. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR očakáva, že pre hrozbu rýchleho šírenia variantu nového koronavírusu s názvom omikron nastane náročné obdobie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Obavy smerujú najmä k možnému veľkému výpadku vlastných zamestnancov. Preto ministerstvo hľadá pre ZSS posily v podobe dobrovoľníkov. Informoval o tom v piatok tlačový odbor rezortu. Prihlásiť sa dá cez formulár na stránke ministerstva.



"Zamestnanci v ZSS sa už niekoľko mesiacov nepretržite starajú o svojich klientov, častokrát v náročných podmienkach, tiež s množstvom ďalších povinností aj nad rámec pracovného času, či na úkor vlastných rodín," priblížil situáciu minister práce Milan Krajniak. Výpomoc pre nich je podľa jeho slov aj po skúsenostiach s predošlými vlnami pandémie neoceniteľnou pomocou, preto vyzýva všetkých, ktorí majú odvahu a odhodlanie, aby sa cez formulár zverejnený na stránke ministerstva prihlásili. "Každý jeden dobrovoľník sa počíta," povedal Krajniak.



Rezort deklaruje, že je pripravený pri výskyte omikronu v zariadeniach okamžite reagovať. "Od pondelka 24. januára sa všetci poskytovatelia budú riadiť usmernením, ktoré určuje presné postupy pre testovanie, dodržiavanie karantény či podmienky návštev u klientov. Všetky ZSS sú tiež zabezpečené dostatočnými zásobami ochranných pomôcok," vyzdvihol rezort.



Tlačový odbor dodal, že v prípade výskytu omikronu sa celé zariadenie stáva červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie, a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení. Zároveň by nemalo dochádzať k miešaniu personálu. Každý zamestnanec, ktorý do zariadenia prichádza, je povinný otestovať sa antigénovým testom bez výnimky.



"Naše usmernenie platí pre všetky ZSS a Centrá pre deti a rodiny (CDR), aby sme predišli akémukoľvek zhoršeniu súčasnej situácie. Každý zamestnanec má k dispozícii aj testy na individuálne testovanie v domácom prostredí," skonštatoval riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve Ján Hudák.



Aktuálne je situácia v ZSS z pohľadu šírenia nákazy podľa rezortu stabilizovaná. V mimoriadnej situácii je 26 zariadení, v nich pozitívne testovaných je 68 zamestnancov a 134 klientov.