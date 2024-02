Ondruš: Novela zákona o DPH zjednoduší podmienky pre sociálne podniky

Bratislava 23. februára (TASR) - Uplatňovať si zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) si sociálne podniky môžu od roku 2018. Znenie zákona je však komplikované a väčšinu sociálnych podnikov vylučuje z možnosti, aby zníženú sadzbu DPH používali. Novela zákona o DPH má podmienky pre sociálne podniky zjednodušiť. V piatok to na tlačovej konferencii uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš.



"Uplynulé roky znenie paragrafu, ktoré umožňuje sociálnym podnikom uplatňovať zníženú sadzbu DPH, bolo spojené s niekoľkými dodatočnými podmienkami, ktoré európska legislatíva nevyžaduje. V minulosti som opakovane vyzýval Ministerstvo financií (MF) SR na rokovanie, pretože toto znenie vysoko prekračuje to, čo hovorí európska smernica o DPH," uviedol Ondruš.



Novelu zákona o DPH poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Podľa Ondruša má jej znenie pri zníženej sadzbe DPH pre sociálne podniky menej ako polovicu terajšieho textu. Od 1. júla tohto roka si tak majú sociálne podniky, ktoré fungujú na neziskovom princípe, bez dodatočných prekážok uplatňovať sadzbu 10 % DPH.



Ondruš priblížil, že takéto podniky musia 100 % svojho zisku investovať naspäť do dosahovania pozitívneho sociálneho cieľa. Opatrenie má podporiť schopnosť sociálnych podnikov plniť si svoju sociálnu úlohu a udržateľne podnikať. Zvýšiť sa má konkurencieschopnosť sociálnych podnikov na otvorenom trhu pri ich tovaroch a službách.



V súčasnosti je na Slovensku 663 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú 6950 zamestnancov, z toho 4707 znevýhodnených. Sú to pracovníci, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, bez kvalifikácie či zdravotne znevýhodnení.



"V súčasnosti rokujeme aj o ďalších dvoch opatreniach, s MF SR o zrušení daňových licencií pre sociálne podniky. (...) Komunikujeme aj s ministerstvom pre informatizáciu, regionálny rozvoj a investície o zvýšení limitov tak, aby bolo možné ako priame zákazky sociálnym podnikom dať zákazky, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je to pri bežných podnikoch. Európska smernica o verejnom obstarávaní toto umožňuje a podporuje," dodal Ondruš.