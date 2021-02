Rezort práce: Sociálni partneri sa stretnú na rokovaní tripartity

"Bratislava 15. februára (TASR) – V pondelok sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR formou per rollam, teda elektronicky, a to na základe požiadavky zo strany Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh programu plenárneho zasadnutia tripartity, ktoré sa uskutoční budúci pondelok (22. 2.). Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Od začiatku môjho pôsobenia na ministerstve rokujem s každým, kto má záujem o sociálny dialóg. Dnešné rozhodnutie KOZ a jej účasť na predsedníctve boli kľúčové, pretože bez predsedníctva a schválenia programu zasadnutia tripartity by plenárne zasadnutie nebolo možné uskutočniť," skonštatoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Na plenárnom zasadnutí tripartity 22. februára budú sociálni partneri rokovať o návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predloží rezort práce, ale aj o cestovnej mape výskumných infraštruktúr z dielne ministerstva školstva. Sociálni partneri budú hovoriť aj o pandemických opatreniach, zákone o verejnom obstarávaní či zmenách v Zákonníku práce.



Predchádzajúci rok nám všetkým dokázal, že uzákonenie dlhodobého systému pomoci na ochranu pracovných miest je principiálne nevyhnutné. Verím, že sa nám spoločne s ostatnými sociálnymi partnermi podarí obnoviť konštruktívne rokovania tripartity a pokračovať v úspešnej pomoci pre ľudí, tentoraz podporou stability pracovných miest formou kurzarbeit," zdôraznil Krajniak.



Zamestnávateľov v HSR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje KOZ SR.