Spúšťajú online semináre pre žiadateľov k výzve z plánu obnovy

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti SR. Tie sa uskutočnia posledné dva májové dni prostredníctvom platformy MS Teams, informoval v pondelok rezort práce.



Semináre sú určené pre žiadateľov, ktorí predložili projektový zámer a chcú v takzvanej ostrej výzve žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu či rekonštrukciu zariadenia. Semináre majú pomôcť, aby sa projekty zariadení sociálnych služieb vo výške 176 miliónov eur úspešne a včas realizovali. "Výsledkom bude vyššia kvalita sociálnej starostlivosti a vznik viac ako 2300 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku," uviedol rezort.



Ostrú výzvu na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich zariadení sociálnych služieb spustilo MPSVR 23. mája. Žiadatelia v 1. kole výzvy predložili viac ako 307 projektových zámerov. Zapojiť sa mohli vyššie územné celky (VÚC), obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia a cirkev.



Online semináre rezortu práce sa budú konať v utorok (30. 5.) a v stredu (31. 5) od 9.00 do 12.00 h. Záujemcovia sa môžu zapojiť cez platformu MS Teams. Pripojenie k online prenosu je možné získať na stránke MPSVR v sekcii Plán obnovy a odolnosti/ Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu. Bližšie informácie je možné získať na webovej stránke ministerstva práce: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - MPSVR SR (gov.sk).



Finančný balík z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej hodnote 176 miliónov eur umožní navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení komunitného typu. Vďaka tomu sa bude môcť časť klientov presunúť z veľkokapacitných do menších zariadení, čím sa zlepší prístup a najmä kvalita sociálnej starostlivosti pre občanov v zariadeniach poskytujúcich dlhodobú starostlivosť a možnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím viesť nezávislý život. Celkovo vznikne 2357 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb vo všetkých krajoch na Slovensku.