MPSVR spustí 2 projekty na podporu zamestnania sa odídencov z Ukrajiny

Banská Bystrica 31. marca (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustí v najbližších týždňoch dva projekty zamerané na pomoc odídencom z Ukrajiny zamestnať sa na slovenskom pracovnom trhu. Oba projekty bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom v Banskej Bystrici informoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Tieto projekty budú financované z eurofondov a pomôžu nám, aby sme čo najviac skrátili čas, odkedy odídenec z Ukrajiny potrebuje pomoc štátu, do toho momentu, kým začne pracovať," vysvetlil Krajniak.



Prvý z projektov je zameraný na poradenstvo, jednotlivé úrady práce sa v rámci neho budú špeciálne venovať pomoci ľuďom z Ukrajiny pri hľadaní zamestnania. Rezort práce plánuje v rámci tejto podpory vytvoriť na úradoch práce približne 260 pracovných miest, z nich 60 bude určených pre osoby, ktoré ovládajú slovenský i ukrajinský jazyk.



"Časť ľudí, ktorých budeme najímať, budú komunikační pracovníci. Budú to ľudia, ktorí rozumejú po ukrajinsky, budú to môcť byť aj Ukrajinci, ktorí vedia po slovensky, aby pomohli svojim kolegom vypísať potrebné podklady, prihlásiť sa na výberové konania do zamestnania či vybrať si z kurzov, ktoré môžu zvýšiť ich kvalifikáciu," vysvetlil Krajniak.



Druhý projekt má pomôcť ukrajinským odídencom začleniť sa do práce na Slovensku a pozostáva zo štyroch rôznych osí. "V prvej by sme sa chceli zamerať na vzdelávanie odídencov, očakávame, že cez tento projekt by sme mohli vzdelať približne 5000 ľudí," priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.



V rámci ďalších činností sa bude projekt zameriavať i na podporu mobility či dobrovoľnícke činnosti, po ktorých podľa Zimmera volajú najmä samosprávy. V neposlednom rade bude projekt riešiť i zapracovanie u slovenských zamestnávateľov. "Dúfame, že podporíme sumou pre odídenca i zamestnávateľa zapracovanie týchto ľudí do pracovného procesu. Malo by ísť o tri mesiace finančnej podpory," poznamenal Zimmer.



Podľa údajov rezortu práce prešlo slovensko-ukrajinskou hranicou od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine doposiaľ približne 289.000 ľudí. O dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 58.319 z nich, z toho 24.976 detí. "Aktuálne máme zamestnaných 1479 odídencov z Ukrajiny, 43 percent pracuje vo výrobe a 22 percent vykonáva pomocné profesie v rôznych sektoroch," priblížil Krajniak s tým, že ľudia z Ukrajiny obsadzujú profesie, ktoré boli na Slovensku dlhodobo neobsadené.