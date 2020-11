Rezort práce podal podnet ohľadne Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

Prievidza 13. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podalo podnet Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) na začatie konania vo veci výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Prievidzi. Urobilo tak na základe záverov z dohľadu, podľa ktorého sa zariadenie malo dopustiť porušení ustanovení Ústavy SR, zákona o sociálnych službách, vnútorných dokumentov a záväzkov z uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. TASR o tom informovala Veronika Pazičová z tlačového odboru ministerstva. TSK môže pristúpiť k výmazu z registra, ak ZpS nedostatky neodstráni, prievidzská samospráva pripomenula, že na odstránení nedostatkov pracuje.



Rezort práce na TSK zaslal upozornenie o vykonaní dohľadu, v rámci ktorého mal zistiť nedostatky týkajúce sa rozlohy obytnej plochy vybraných izieb a bezbariérovosti v rámci objektu, uviedla hovorkyňa kraja Lenka Kukučková. TSK si podľa nej vyžiadal k týmto zisteniam stanovisko zriaďovateľa, štatutára zariadenia aj príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý schvaľoval uvedenie priestorov do prevádzky.



"Na základe zistených informácií kraj vykoná v dohľadnej dobe kontrolu plnenia podmienok zápisu do registra a následne uloží opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že poskytovateľ zistené nedostatky neodstráni, kraj bude postupovať v zmysle zákona o sociálnych službách, v dôsledku čoho môže byť rozhodnuté o zákaze poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia týchto nedostatkov," vysvetlila Kukučková.



Kontrolou dodržiavania ľudských práv sa podľa nej zaoberali vecne príslušné inštitúcie, ktoré prerokovali svoje závery o zistených nedostatkoch a možnostiach ich riešenia so štatutárom zariadenia. "Ten je povinný prijať účinné opatrenia na ich odstránenie," dodala.



Rezort akceptoval v rámci protokolu 13 z 27 pripomienok ZpS. To v nadväznosti na ďalšie zistenia prijalo už pred časom 30 opatrení, ktoré zavádza do praxe a následne pošle ministerstvu správu o ich plnení. Kontrola z ministerstva podľa mesta nepotvrdila údajné medializované týranie klientov. „Nechceme zľahčovať žiadne zo zistení. Samozrejme, sú tam i zistenia o formálnych nedostatkoch, ktoré nemajú dosah na poskytovanie kvality sociálnych služieb. Ale sú tam i také, ktoré majú dosah na poskytovanie služieb a ich kvalitu, preto sme v komunikácii s Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb,“ pripomenul hovorca mesta Michal Ďureje. Z tejto komunikácie sa samospráva podľa neho rozhodla vykonať audit a supervízie v sociálnych službách. Pre viaceré trestné oznámenia sa situáciou v ZpS zaoberajú i orgány činné v trestnom konaní.



Situáciou v ZpS v Prievidzi sa zaoberá i Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, podľa ktorej ide o signál komplexnejších problémov v systéme poskytovania sociálnych služieb. Zásadný problém vidí v legislatívnej úprave zákona o sociálnych službách a v tejto súvislosti navrhla viaceré zmeny. "MPSVR SR sa dôsledne zaoberá predmetným vyhlásením komory. Problematika bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby a bezvýhradného dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb je v popredí záujmu ministerstva," vyhlásila Pazičová.



MPSVR SR sa podľa nej zapojí do prípravy legislatívnych úprav v oblasti sociálnych služieb odbornú verejnosť i všetky zainteresované strany vrátane zástupcov prijímateľov sociálnych služieb i zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb.