Rezort práce: Suma stravného a cestovných náhrad sa od mája zvýši

Bratislava 9. apríla (TASR) - Suma stravného a cestovných náhrad sa od 1. mája zvýši. Minimálna hodnota stravného lístka narastie na 4,50 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 percent z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR tým reaguje na zdražovanie. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva.



"Zvyšujeme príspevok zamestnávateľa na stravu o 17,5 percenta. Teda z dvoch eur 11 centov na dve eurá 48 centov. U priemerného zamestnanca ročne je to plus 85 eur, ktoré takýmto spôsobom dostane na stravu," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši na 4,50 eura. Ministerstvo práce zvýšilo stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od päť do 12 hodín, zo súčasných 5,10 eura na šesť eur.



"Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 percent stravného pre pracovné cesty v trvaní od päť do 12 hodín. Pri sume stravného šesť eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,50 eura," priblížil rezort.



K 1. máju sa mení tiež suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Po novom sa podľa ministerstva počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eura za kilometer na 0,059 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 na 0,213 eura za prejdený kilometer.