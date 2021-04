MPSVR: Štáty EÚ hovorili o stratégii pre práva zdravotne postihnutých

Bratislava 20. apríla (TASR) - V úvode týždňa hovorili štáty Európskej únie (EÚ) na videokonferencii o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2021 - 2030. Snahy Slovenska v tejto oblasti tlmočila štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Soňa Gaborčáková.



Snahou rezortu je podľa jej slov zefektívniť nástroje integrácie osôb so zdravotným postihnutím tak, aby boli zohľadnené individuálne potreby jednotlivca. Cieľom je tiež dosiahnuť adresnosť peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.



"Kolegom z európskych krajín sme predstavili niektoré naše kroky na zlepšenie života a podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku," ozrejmila Gaborčáková a dodala, že ide napríklad o nový pripravovaný zákon o sociálnych službách. "Prepojíme ho nielen so systémom dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ale budeme presadzovať aj zmenu financovania sociálnych služieb prostredníctvom osobných rozpočtov prijímateľov," vysvetlila.



Doplnila, že s ministerstvom zdravotníctva zas rezort práce spolupracuje na plnení záväzku o úprave systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti vrátane jeho financovania.



Rezort tiež pracuje na úprave a zjednotení posudkového systému, ktorý bude efektívny a umožní komplexné zhodnotenie potrieb človeka s potrebou dlhodobej starostlivosti.



"Cieľom ministerstva je aj postupné zvyšovanie podielu osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Preto vítame tak Stratégiu EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ako aj výzvu pre členské štáty stanoviť do roku 2024 ciele začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce," dodal rezort práce s tým, že zlepšenie situácie ľudí so zdravotným postihnutím musí byť súčasťou úspešnej implementácie Európskeho piliera sociálnych práv.



Slovenské ministerstvo práce zároveň podporuje zámer Európskej komisie zaviesť do "Social Scoreboard" indikátor, ktorý bude dôslednejšie sledovať mieru začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, tzv. "disability employment gap".