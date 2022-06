Zariadeniam sociálnych služieb už vyplatili 6,5 mil. eur za energie

Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v týchto dňoch zasiela na účty zariadení sociálnych služieb a zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, teda jasliam, dotácie, ktoré slúžia na úhradu energií. Doteraz tak na základe viac ako 500 schválených žiadostí vyplatilo už takmer 6,5 milióna eur. Ďalšie peniaze prichádzajú k poskytovateľom sociálnych služieb postupne každým dňom.



Rezort práce prispeje balíkom celkom vo výške 9,4 milióna eur ako jednorazová pomoc pri náraste cien energií pre zariadenia sociálnych služieb aj centrá pre deti a rodiny. MPSVR posiela peniaze na základe schválených žiadostí, ktoré poskytovatelia zaslali ministerstvu práce do 31. mája 2022.



"Tak ako sme pred pár týždňami sľúbili, dnes už postupne vyplácame dotácie na energie pre zariadenia sociálnych služieb a tiež detské jasle. Spracovali a schválili sme spolu 506 žiadostí od poskytovateľov, čo znamená, že peniaze už dostali na účet alebo sú dnes na ceste, aby mali potrebné zdroje k dispozícii čo najskôr a mohli si zaplatiť faktúry. Poslali sme im celkom sumu 6,5 milióna eur," spresnil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Ďalších 35 žiadostí v požadovanej sume vyše 365.000 eur sa podľa neho ešte kontroluje, či zariadenia spĺňajú požadované povinnosti a doručené žiadosti obsahujú všetky potrebné náležitosti a doklady. Všetky žiadosti budú spracované do konca júna. "V záverečnom účte to znamená v tejto fáze viac ako 6,8 milióna eur pre 541 poskytovateľov. Verím, že takto pomôžeme aspoň čiastočne zmierniť prevádzkové náklady zariadení, aby nebola ohrozená starostlivosť a kvalita poskytovaných služieb v týchto zariadeniach," doplnil Krajniak.



Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška sa stanovuje na základe druhu a formy poskytovanej sociálnej služby (pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež, že obsadenosť miest v zariadení je minimálne 50 %.



Takmer 3 milióny eur z doteraz poskytnutej jednorazovej dotácie podľa MPSVR smeruje vyšším územným celkom ako zriaďovateľom sociálnej služby. Najvyššia suma bola vyplatená Žilinskému samosprávnemu kraju, viac ako 471.000 eur, najnižšia bratislavskej samospráve, a to vo výške viac ako 178.000 eur.



Ďalšie dotácie na energie MPSVR vyplatí po 30. novembri 2022, keď je termín podávania žiadostí pre centrá pre deti a rodiny a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia je stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6000 eur na jeden takýto subjekt.