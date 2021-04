Rezort práce predstavil projekt na pomoc seniorom

Bratislava 22. apríla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s občianskym združením Pre seniora predstavili projekt telefonického kontaktu dobrovoľníkov s klientmi zariadení sociálnych služieb (ZSS). Dobrovoľníci sa tak stanú telefonickými spoločníkmi pre seniorov v týchto zariadeniach. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zároveň na sociálnej sieti vyzval ZSS, aby sa zapojili do výzvy Hodina pre seniora.



„Snažíme sa pre seniorov zabezpečiť čo najviac príjemných kontaktov aj s ľuďmi mimo ich rodín a pracovníkov ZSS. Vytvárame spoločenské medzigeneračné puto, keď mladšia generácia nezabúda na svojich predkov a seniori cítia, že sú pevnou súčasťou spoločnosti," vysvetlil Krajniak.



Za pekný príklad považuje ten, ktorý spomenula koordinátorka projektu Oľga Belešová. Vďaka Hodine seniorom spoznala Juraja Kubánku, choreografa a tanečníka, ktorý bol aj pri zrode Lúčnice. Podľa Krajniakových slov sa má na základe deklarácií manažérky projektu Hany Kobliškovej neskôr projekt rozrásť aj o kultúrne akcie práve pre seniorov.



Krajniak vyzval ZSS, že ak majú seniorov, ktorí privítajú takýto kontakt, môžu sa zapojiť už vo štvrtok na stránke iniciatívy. Tlačový odbor rezortu práce dodal, že od piatka (23. 4.) sa budú môcť tiež dobrovoľníci prihlasovať aj na webovej stránke ministerstva.



Ministerstvo chce takýmto spôsobom rozvíjať kultúrno-duševné služby pre seniorov zariadení. Považuje to za nasledovný krok po tom, ako rezort dostal pod kontrolu ochorenie COVID-19 v ZSS – k štvrtku je na Slovensku už iba 28 zariadení s mimoriadnou udalosťou. „Po takom dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj kultúrne aktivity," podotkol minister s tým, že verí, že tak rezort spolu so zariadeniami i dobrovoľníkmi pomôžu seniorom dostať sa do psychickej pohody a osviežiť ich duševné zdravie.



Ministerstvo pripomenulo, že projekt Hodina pre seniora funguje už vyše roka. Mechanizmus spočíva v telefonickom kontakte dobrovoľníka a seniora. „Na základe informácií, ktoré nám poskytne jednak zariadenie o svojom klientovi, a jednak sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie si pravidelne telefonujú. Postupne, ako to budú opatrenia umožňovať, by sme ale chceli priniesť kultúru a umenie priamo do záhrad či miestností zariadení," uviedla Koblišková.