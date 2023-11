MPSVR: Výška 13. dôchodku má byť na úrovni priemerného za uplynulý rok

Bratislava 8. novembra (TASR) - S cieľom zlepšiť sociálnu situáciu seniorov by mal byť 13. dôchodok definovaný ako dôchodková dávka namiesto štátnej sociálnej dávky. Nárok na 13. dôchodok by tak mali všetci poberatelia dôchodkovej dávky na úrovni priemerného dôchodku daného druhu za predchádzajúci kalendárny rok. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení, ktorú zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkov každoročne vypočíta a zverejní Sociálna poisťovňa (SP). Uvedenou právnou úpravou sa nahradí právna úprava 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky," uviedol rezort práce.



V súčasnosti je definovaný 13. dôchodok v zákone ako štátna sociálna dávka, na ktorú majú nárok všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v novembri. Každoročne sa suma 13. dôchodku určuje diferencovane v závislosti od sumy poberaného dôchodku, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov a sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.



"So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje od 300 eur do 50 eur. Suma 13. dôchodku je tak vo vzťahu k priemernej sume daných dôchodkov vo väčšine prípadov veľmi nízka," argumentuje MPSVR v predbežnej informácii. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je december tohto roka.



SP však už v tomto roku podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) nedokáže vyplatiť 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, keďže už začala vyplácať 13. dôchodok vo výške stanovenej ešte predchádzajúcou vládou. Dodal, že rezort práce ešte rokuje s ministerstvom financií o možnosti vyplatiť v tomto roku dôchodcom aspoň jednorazový finančný príspevok.



"Sociálna poisťovňa už v tomto roku nie je schopná doručiť občanom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Od 2. novembra sa vypláca ten tzv. 13. dôchodok a nie je možné už tie procesy zmeniť," priblížil Tomáš. Ako však dodal, na dorovnanie výšky 13. dôchodku v tomto roku chce ministerstvo práce vyrokovať jednorazový paušálny príspevok pre všetkých poberateľov dôchodkov.