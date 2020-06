Rezort práce: Zamestnávateľom a SZČO odišlo viac ako 310 miliónov eur

Bratislava 22. júna (TASR) – Štát už prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podporil zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sumou 310,5 milióna eur. Príspevkom na mzdy zamestnancov pomohli kumulovane udržať zamestnanie pre takmer 833.000 osôb, informovalo o tom v pondelok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Podmienkou na získanie peňažnej pomoci je totiž záväzok zamestnávateľa, že neprepustí podporeného zamestnanca dva mesiace po získaní príspevku.



Na podporu činnosti SZČO, ktoré žiadali najmä paušálne príspevky pri poklese tržieb, vyplatili úrady práce už vyše 47 miliónov eur. SZČO žiadajú najmä o paušálne príspevky pri poklese tržieb. Cez opatrenie 2, to znamená pomoc SZČO pri poklese tržieb aspoň o 20 %, odoslali úrady 108.729 platieb. O príspevok pre SZČO bez príjmu požiadalo 30.154 osôb.



Zamestnávatelia aj SZČO môžu ešte stále zasielať úradom práce výkazy alebo žiadosti s výkazmi za máj. SZČO ich môžu v rámci opatrenia 2 poslať najneskôr do 30. júna. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú o pomoc v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B), tak môžu urobiť najneskôr do 31. júla. Úrady práce však od zamestnávateľov prijímajú do konca júna aj žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac apríl.



Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca. MPSVR následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie nového koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.