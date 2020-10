Rezort práce pomôže zariadeniam sociálnych služieb zvládnuť pandémiu

Bratislava 16. októbra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pomáha zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) zvládnuť pandémiu nového koronavírusu rôznymi spôsobmi. Jedným z opatrení je napríklad preplácanie doplatkov za vitamín D3 pre zamestnancov a klientov zariadení od októbra tohto roka do mája 2021. Informoval o tom rezort práce, ktorý zároveň deklaruje, že urobí maximum pre to, aby boli zamestnanci ZSS ocenení za všetko, čo robia pre odkázaných občanov, aj nad rámec svojich povinností, pracovného času a na úkor svojich rodín.







Rezort pripomenul aj jednorazovú "mimoriadnu odmenu", ktorú zaviedla vláda ešte v októbri. "Takmer 41.000 ľuďom vyplatíme mimoriadnu odmenu vo výške približne 400 eur v čistom v ich októbrovej, najneskôr novembrovej mzde, pričom sme prispôsobili proces vyplácania tak, aby sa odmena čo najrýchlejšie dostala k svojmu prijímateľovi," uviedol šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina).







Ministerstvo tiež vyzdvihlo, že pokračuje v zásobovaní zariadení sociálnych služieb ochrannými osobnými pomôckami a antigénovými testami a prijíma ďalšie opatrenia, ktorými chce pomôcť zamestnancom starajúcim sa o iných ľudí. V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort práce preplatí. "Ďalšia vec, ktorú zavádzame, je, že budeme vyplácať 'infekčný' príplatok 200 eur mesačne v čistom pre každého takého zamestnanca," doplnil Krajniak.







Ako ďalej poznamenal rezort, štát sa snaží pomôcť napríklad aj úrazovými príplatkami vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktoré by mohol dostať pracovník, ktorý sa pri výkone povolania nakazil ochorením COVID-19. Návrh novely zákona odobrila vláda v stredu (14. 10.) a do parlamentu ju posunula v skrátenom legislatívnom konaní. "Pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca pozitívneho na ochorenie COVID-19 bude podmienka choroby z povolania splnená potvrdením zamestnávateľa, že jeho zamestnanec ochorel na pracovisku pri výkone svojej profesie. V tomto prípade už nebudú potrebné ďalšie kroky," doplnil rezort.