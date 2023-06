Zvýšia príspevok pre zariadenia sociálnych služieb o vyše 7 miliónov

Bratislava 12. júna (TASR) - Od začiatku júla štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 % mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie, uviedlo v pondelok MPSVR. Na obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka 2023 rezort práce na tento účel vyčlení viac ako 7,2 milióna eur.



"Uvedomujem si, že poskytovatelia sociálnych služieb citeľne vnímajú dosahy kríz. Mimoriadnym zvýšením príspevkov o 7 % ešte v tomto roku chceme zabrániť ohrozeniu dostupnosti poskytovaných služieb. Rovnako chceme zamedziť, aby sa zvýšenie nákladov premietlo do zvýšenia úhrad za poskytovanú službu s vplyvom na ľudí odkázaných na pomoc. Zdôrazním, že poskytovatelia nemusia o tieto peniaze žiadať a dostanú oznámenie o zmene výšky príspevku od júla," uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



Rezort práce týmto krokom reaguje na pretrvávajúcu situáciu spojenú s vplyvom energetickej a inflačnej krízy. Zvýšenie o 7 % oproti súčasnej výške finančného príspevku nahrádza aj na nepokrytý nárast prevádzkových nákladov na poskytovanú sociálnu službu v rozpočtovom roku 2023. Zvýšenie finančných príspevkov počas rozpočtového roka je podľa rezortu práce možné vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu.



Ministerstvo tak podporí v druhom polroku 2023 viac ako 30.000 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v pobytovej i ambulantnej forme a viac ako 2000 miest v zariadeniach krízovej intervencie.



Napríklad v prípade pobytovej formy sociálnej služby sa finančný príspevok v najvyššom, VI. stupni odkázanosti zvýši o 47 eur na celkom 725 eur/miesto/mesiac, v prípade poskytovanej ambulantnej starostlivosti je to v rovnakom stupni odkázanosti nárast o 32 eur, to je celkom 484 eur/miesto/mesiac. Zariadenia krízovej intervencie, teda nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania, si od júla prilepšia na každé miesto o 19 eur, čo predstavuje 292 eur mesačne.