Väčšina júlovej prvej pomoci smerovala do priemyslu a obchodu

Bratislava 11. septembra (TASR) – Takmer dve tretiny júlovej "Prvej pomoci" smerovali do priemyslu, obchodu a stavebníctva. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková.



Z aktualizovaného vydania priebežnej správy Prvej pomoci, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky (ISP), vyplýva, že za júl využívali najintenzívnejšie tento nástroj mikro a veľké podniky, ktoré čerpali takmer tri štvrtiny celkových výdavkov.



„Z hľadiska odvetví smerovala viac ako polovica výdavkov firmám v priemysle. Druhý najväčší podiel na sume pomoci má veľkoobchod a maloobchod (takmer 10 %) a stavebníctvo (7,7 %)," vyčíslil rezort.



„Na základe aktualizovaných dát dostupných k 31. augustu 2020 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami skoro 120 000 dohôd o poskytovaní podpory zo schém 'Prvej pomoci'," spresnil rezort s tým, že od začiatku mimoriadnej situácie bolo k poslednému augustovému dňu vyplatených približne 524 miliónov eur cez jednotlivé opatrenia.



„Touto nenávratnou pomocou sme podporili takmer štvrtinu všetkých pracovných miest v hospodárstve," podotkla hovorkyňa.



Podiel jednotlivých opatrení na celkovej sume Prvej pomoci sa medzimesačne výrazne nemenil, poznamenal rezort.



„Viac ako 77 % z celkovej uhrádzanej sumy v júli bolo prerozdelených prostredníctvom opatrení 3A a 3B. Podiel alokácie cez opatrenie 2 dosahuje podľa priebežných dát za júl približne 20 %, čo potvrdzuje rastúci trend váhy tohto opatrenia," zdôraznila hovorkyňa. Naopak, uvoľňovanie reštriktívnych opatrení zapríčinilo podľa rezortu práce pokles podpory zamestnávateľov cez opatrenie 1, ktoré v apríli tvorilo až takmer 23 %, avšak v júli podľa očakávaní nedosahuje ani 0,5 %.



Podľa rezortu zároveň aj klesá tempo rastu nezamestnanosti. „Čistý prítok do evidencie nezamestnaných bol v júli najnižší od apríla, čo naznačuje postupnú stabilizáciu na trhu práce," uviedlo MPSVR.



So stabilizáciou súvisí aj zrýchlenie odtoku uchádzačov z evidencie. Evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla 7,65 % a vzrástla medziročne o 2,68 percentuálneho bodu. „Okrem čiastočného zotavenia zahraničného dopytu vývoj na trhu práce pozitívne ovplyvnila aj rýchla reakcia zo strany MPSVR, ktoré od marca pomáha pracujúcim a rodinám s preklenutím mimoriadnej situácie," uzavrel rezort.