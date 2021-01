Viaceré práva na sociálne dávky ostanú zabezpečené aj po brexite

Bratislava 7. januára (TASR) – Za podmienok ustanovených v pobrexitovej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a členskými krajinami EÚ ostáva aj po 31. decembri 2020 zachovaný široký rozsah práv na dávky sociálneho zabezpečenia. Pripomína to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na svojej webovej stránke.



Pre európskych občanov, ktorí po 1. januári 2021 začnú pracovať, presťahujú sa alebo sa budú dočasne zdržiavať v Spojenom kráľovstve, ostáva zachované právo na starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky, takisto právo na zdravotnú starostlivosť, preddôchodkové dávky, nemocenské a úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti či dávky v materstve a otcovské dávky súvisiace s narodením dieťaťa. To isté platí aj pre Britov, ktorí začnú pracovať, presťahujú sa alebo sa budú dočasne zdržiavať v niektorej z členských krajín EÚ.



Ako spresnil rezort, v oblastiach sociálneho zabezpečenia, ktoré sú súčasťou protokolu, budú takisto zachované aj základné princípy na ochranu sociálnych práv. Ide o rovnaké zaobchádzanie medzi občanmi EÚ a Spojeného kráľovstva, výplatu dávok do cudziny – okrem invalidných dôchodkov a dávok v nezamestnanosti – ďalej ide o sčítavanie období poistenia na nárok na dávky sociálneho zabezpečenia a o zamedzenie dvojitého platenia odvodov.



Sú však aj práva sociálneho zabezpečenia, ktoré od 1. januára 2021 chránené nie sú. "V porovnaní s právnym stavom pred 1. januárom 2021, dohoda poskytuje pre osoby, ktoré začnú migrovať, pracovať, študovať alebo dočasne sa zdržiavať na území EÚ alebo Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021 a nenadobudli práva a nároky na dávky do 31. decembra 2020, nižšiu mieru ochrany," dodal rezort. Napríklad práva občanov na rodinné dávky už nebudú chránené a ich cezhraničné poskytovanie nebude možné. Poskytované nebudú ani dávky dlhodobej starostlivosti a Spojené kráľovstvo nebude vyplácať ani dávky v nezamestnanosti a invalidné dôchodky do cudziny a naopak.



Rezort takisto upozornil, že pracovníci vyslaní z územia Spojeného kráľovstva na výkon práce na územie SR už musia od 1. januára 2021 spĺňať podmienky vnútroštátnych predpisov platných pre občanov tretích krajín a budú musieť žiadať o pracovné povolenie. "Takisto aj osoby vyslané z územia SR na výkon práce na územie Spojeného kráľovstva budú musieť spĺňať podmienky nového prisťahovaleckého systému Spojeného kráľovstva," uzavrel rezort.