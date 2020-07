Mrazy obrali OVD Emilove Sady o polovicu úrody broskýň

Dvory nad Žitavou 24. júla (TASR) – Jarné mrazy výrazne ovplyvnili tohtoročnú úrodu ovocia v Ovocinárskom družstve (OVD) Emilove Sady v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. V minulom roku dosiahla úroda broskýň na zaváranie 250 ton zo šiestich hektárov, v tomto roku sa bude pohybovať okolo 120 ton. „Na jar sme mali 30 pohotovostných nocí, počas ktorých sme zachraňovali úrodu pred mrazmi. Celkové náklady sa nám realizáciou týchto protimrazových opatrení zvýšili v prepočte na kilogram broskýň o 80 centov. Aj napriek opatreniam nás jarné mrazy pripravili o polovicu úrody,“ zhodnotil sezónu Milan Broškovič z OVD Emilove Sady.



Nárast nákladov sa premietol aj do ceny broskýň na zaváranie, ktoré oproti vlaňajšku stúpli o 150 percent. Podľa Broškoviča sú však spotrebitelia v tomto špecifickom roku ochotní akceptovať aj vyššie ceny, takže s odbytom zatiaľ družstvo nemá problémy.



Atypické problémy má pestovateľ ovocia aj so zabezpečením pracovníkov na zber ovocia. Kým v predchádzajúcich rokoch bojovali s nedostatkom pracovnej sily, v tomto roku museli ponuky pracovných agentúr odmietať. „Už krátko po vypuknutí pandémie nás oslovovali pracovné agentúry niekoľkokrát denne s ponukou brigádnikov. Záujem pracovať mali najmä ľudia, ktorých zamestnávatelia prerušili výrobu. Momentálne zamestnávame na zber ovocia 12 ľudí, z toho 10 brigádnikov. Je to o polovicu menej ako vlani,“ povedal Broškovič.



Postupne sa začína rozbiehať aj zber letných jabĺk, ani ten však tohtoročnú sezónu nezachráni. „Vlani sme mali úrodu 2500 ton, v tomto roku budeme šťastní, ak to bude okolo 800 ton,“ odhaduje Broškovič. Jablká sa podarilo zachrániť na ploche s výmerou 16 hektárov, na ktorej je protimrazová závlaha. Z ďalšej 19-hektárovej plochy nebude žiadna úroda, zničili ju mrazy.